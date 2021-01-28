Це вірус: дружина Сергія Бабкіна розповіла про причину його хвороби

Український музикант, багатодітний батько Сергій Бабкін днями дізнався, що у нього рідкісне захворювання очей, яке трапляється раз на мільйон. Чоловік пройшов повне обстеження і виявилося, що це вірус, який вражає нирки і дає ускладнення на зір.
Джерело: інстаграм Сніжани Бабкіної
Сергій Бабкін готується до операції в Австрії. Вже 1 лютого він летить у Відень, де пройде ще одне обстеження, після якого його прооперують. Поки артист налаштовується на цю поїздку, його дружина розповіла шанувальникам, що ж стало причиною різкого погіршення зору.
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Нещодавно музикант поділився, що має рідкісну хворобу очей. Після тривалого обстеження лікарі нарешті змогли виявити причину цього захворювання.
Це вірус, який вразив нирки і дав ускладнення на очі. Ми поїхали до найкращого інфекціоніста, здали всі аналізи. Нирки – це "тихий" орган, який до останнього мовчить, терпить, але в будь-який момент може статися виплеск, що і є ускладненням,
– розповіла Сніжана.
Сніжана Бабкіна про причину хвороби чоловіка: дивіться відео онлайн
Днями музикант заявив, що потребує серйозної операції, причиною якої стало рідкісне захворювання очей. Зір Сергія стрімко погіршується, через що необхідне хірургічне втручання.
Вже 1 лютого чоловік разом зі своєю дружиною відправиться в Австрію. У Відні йому проведуть діагностику, а вже 5 лютого прооперують. Бабкін зазначав, що операція можлива лише за кордоном, оскільки в Україні немає необхідного обладнання та препаратів.
Лікарі повідомили артисту, що в нього є запалення задньої стінки очей, відшарування сітківки, проходження рідини, а також він вже втратив 70 відсотків зору. Час йде на дні. Дружина співака Сніжана зазначала, що цей процес відбувається непомітно, тому хвороба є дуже підступною. Також вона наголошувала, що найголовніше – не втратити до операції той зір, який зараз є в Сергія.