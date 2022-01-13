Дружина переможця "Голосу країни" Іванна активно веде блог в інстаграмі. Днями вона відповіла на запитання від користувачів мережі й закиди хейтерів.

До слова Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин і його кохана Іванна вперше стали батьками

Що думає Іванна про юний вік чоловіка

Один з користувачів мережі висловився, що дружина Романа Сасанчина начебто зіпсувала йому життя, народивши дитину. Та сама Іванна так не думає.

Я впевнена, що зробила його щасливим тими підгузками,

– написала вона у відповідь.



Дружина Сасанчина поспілкувалась з підписниками / Фото з інстаграм-сторіз

Інший користувач висловив думку про те, що стати батьком у 19 років – це дуже рано. Й що Роман нібито "ще не нагулявся". Іванна відповіла, що батьківство в такому юному віці має й позитивні сторони.

"Не вилізе. Я впевнена у цьому! Як говорить Роман, коли малій буде 20 років, йому буде 40 і він буде ще зовсім молодий татко. Тоді встигне відірватися ще на 100% і до клубу зможе сходити з малою і нагулятися. Якби він ще не нагулявся, то за 2 роки нашого спільного життя це вже б вилізло", – наголосила дружина Сасанчина.



Дружина Сасанчина поспілкувалась з підписниками / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, переможець вокального проєкту дуже радий від того, що став батьком. Він допомагає коханій у побуті та засипає її подарунками. Після пологів Роман Сасанчив вручив Іванні срібну підвіску з зображенням матері та малюка, а ще через два тижні – золоту каблучку з написом "Love".