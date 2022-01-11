Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин понад тиждень тому вперше став батьком. Він щасливий поповненню в родині та засипає дружину подарунками.
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Що Сасанчин подарував дружині
Днями новоспечений батько презентував дружині новий подарунок – ювелірну прикрасу. Він подарував романтичну золоту каблучку з написом "love".
Іванна зраділа новій прикрасі, але не утрималась від жартівливого коментаря.
"Це ти мені знову освідчуєшся?" – з гумором сказала дівчина.
Подарунок Сасанчина дружині / Фото з інстаграм-сторіз
Нагадаємо, після виписки Іванни з пологового будинку Роман Сасанчин також потішив кохану подарунком. Він вручив новоспеченій матусі срібну підвіску з зображенням матері та малюка, а також кульки та букети квітів.
Подарунок Іванні в день виписки / Фото з інстаграм-сторіз