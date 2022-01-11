Дружина Павліка зізналась, як завершилась сварка за квартиру з колишньою артиста

Кілька місяців тому між теперішньою та колишньою дружиною співака Віктора Павліка розгорівся конфлікт через квартиру. Тепер Катерина Реп'яхова розповіла, чи залишиться житло у Лариси Созаєвої.

Ще у 2021 році колишня дружина музиканта Віктора Павліка заявила, що її виселяють з квартири, за яку співак обіцяв виплатити кредит і віддати їй. Однак нинішня дружина наголошує, що втомилась платити комунальні послуги за це житло та утримувати жінку.

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Як завершилось майнове питання з квартирою Созаєвої

Через квартиру між Катериною Реп'яховою та Ларисою Созаєвою розгорівся скандал. Однак Віктор Павлік з коханою таки прийняв рішення щодо майнового питання. Катя розповіла, що квартиру Лариси все-таки продадуть, а гроші з неї підуть на погашення кредиту.

Гроші з квартири підуть на погашення кредиту, а весь залишок колишній дружині. Витрачати нічого. Так ми ще й поганими залишаємось. Але ми в будь-якому разі будемо поганими. Тому не бачу сенсу втрачати 20 – 30 тисяч доларів,

– поділилась вона.



Як вирішили майнове питання Павлік з дружиною / Фото з інстаграм-сторіз



Як вирішили майнове питання Павлік з дружиною / Фото з інстаграм-сторіз

Детальніше про сварку між дружинами Віктора Павліка

У жовтні колишня артиста оголосила, що музикант начебто виселяє її з квартири. Хоч раніше він начебто обіцяв повністю сплатити кредит за неї, а також віддати житло.

Нинішня дружина Павліка пояснила ситуацію з її боку. Вона розповіла, що змушена платити шалені гроші за комунальні послуги, виховуючи сина. До того ж сім'я з малюком не повинна утримувати жінку, яка може ходити на роботу та забезпечувати себе самостійно.

Віктор Павлік запропонував колишній два варіанти: або продати квартиру та розпорядитись грішми за бажанням, або залишити її, однак самостійно сплачувати послуги. На жодну з умов Лариса Созаєва погоджуватись не хотіла й заявляла, що її принижують.

На тлі сварки жінок, імовірно, виник конфлікт у самій сім'ї. Катерина Реп'яхова зізнавалась, як у подружжі настала криза. Однак зараз їхня пара стала лише міцнішою.

Чи триває суд

Катерина Реп'яхова додала, що судова справа перебуває "у процесі".

, жінка подала до суду на Ларису Созаєву за її висловлювання "нахабна холоднокровна тварюка". Кохана Віктора Павліка хоче, щоб вона відшкодувала гроші за образи. У разі виграшу Катерина віддасть ці кошти на благодійність.



Судова справа між Реп'яховою та Созаєвою / Фото з інстаграм-сторіз