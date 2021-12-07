Свої іменини, 7 грудня, Катерина Реп'яхова провела в Дніпровському районному суді Києва. Їй увірвався терпець через нападки Лариси Созаєвої, від якої Віктор Павлік пішов до неї. Блогерка націлена не лише вгамувати жінку, а й відсудити моральну компенсацію.
До теми Віктор Павлік публічно захистив молоду кохану від нападок ексдружини
Молода обраниця артиста хоче, аби його колишня відшкодувала гроші за публічні образи. Зокрема за звертання "нахабна холоднокровна тварюка", яке розлетілося мережею. Усю суму вона хоче віддати на благодійність.
У мій день ангела бажаю собі ніколи не зустрічати поганих людей,
– висловилась Катерина Реп'яхова.
Катерина Реп'яхова подала до суду на Ларису Созаєву / Фото з інстаграм-сторіс блогерки
Катерина Реп'яхова подала до суду на Ларису Созаєву / Фото з інстаграм-сторіс блогерки
Катерина Реп'яхова подала до суду на Ларису Созаєву / Фото з інстаграм-сторіс блогерки
До теми Дружина Віктора Павліка про видалення сторінки Лариси Созаєвої: "Все не просто так"
Головне про скандал між Катею Реп'яховою та ексдружиною Павліка
- У жовтні Лариса Созаєва заявила, що Віктор Павлік виселяє її з квартири, за яку досі виплачує кредит. Вона побажала співаку та його сім'ї все життя жити на орендованих квартирах.
- Натомість Катерина Реп'яхова пояснила, що останній рік оплачувала "комуналку" за п'ятикімнатну квартиру, в якій живе Лариса. Вона запропонувала продати величезне житло, а за виручені кошти – погасити кредит і купити меншу оселю. Однак жінка перекрутила все на свій манір.
- Згодом рекламодавців блогерки атакували боти. Вона звинуватила в цьому Ларису Созаєву, а та у відповідь назвала Реп'яхову "нахабною тварюкою".
- За кохану заступився Віктор Павлік, котрий був готовий віддати колишній все, аби та залишила його сім'ю у спокої.