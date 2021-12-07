Свої іменини, 7 грудня, Катерина Реп'яхова провела в Дніпровському районному суді Києва. Їй увірвався терпець через нападки Лариси Созаєвої, від якої Віктор Павлік пішов до неї. Блогерка націлена не лише вгамувати жінку, а й відсудити моральну компенсацію.

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Молода обраниця артиста хоче, аби його колишня відшкодувала гроші за публічні образи. Зокрема за звертання "нахабна холоднокровна тварюка", яке розлетілося мережею. Усю суму вона хоче віддати на благодійність.

У мій день ангела бажаю собі ніколи не зустрічати поганих людей,

– висловилась Катерина Реп'яхова.

Катерина Реп'яхова подала до суду на Ларису Созаєву / Фото з інстаграм-сторіс блогерки

Катерина Реп'яхова подала до суду на Ларису Созаєву / Фото з інстаграм-сторіс блогерки

Катерина Реп'яхова подала до суду на Ларису Созаєву / Фото з інстаграм-сторіс блогерки

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