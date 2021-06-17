Терпіла скільки могла, – дружина Павліка розповіла, чому після пологів лягла під крапельницю

Молода породілля та дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова народила сина 15 червня вночі. Але вже наступного дня ввечері їй стало гірше. Зіркова матуся поділилась, що в неї загострився цистит, тому їй потрібні були ліки.

Катерина Реп'яхова близько восьми років має проблеми з циститом, а після пологів її стан через це лише погіршився.

До слова Стало гірше, – дружина Віктора Павліка опинилася під крапельницею після пологів

Мені вже легше, можна сказати, навіть все добре. Мені ставили крапельницю. Річ у тому, що в мене загострився цистит, саме сьогодні чомусь. Я терпіла скільки могла, але потім сказала, що здаюсь, робіть щось зі мною,

– поділилась Катерина.



Катерина Реп'яхова у пологовому будинку / Фото з інстаграм-сторіс блогерки

Вже сьогодні, 17 червня, вона розповіла, що почуває себе дуже добре і насолоджується моментами материнства у пологовому будинку. Вона годує малюка грудьми і сама харчується теж. Жартома вона додала, що не знає, як без усієї допомоги в клініці буде сама справлятись вдома.

Що відомо про пологи дружини Віктора Павліка