Дружина Павліка потрапила в ДТП з мамою та сином: хто в кого в'їхав – фото

Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова давно за кермом, але потрапила в аварію в Києві. ДТП сталася на перехресті, коли через відключення світла не працювали світлофори. Хто винен і чи викликали поліцію, дізнавайтеся далі.

В інстаграм-сторіс Катерина Реп'яхова розповіла, що вдень 16 листопада, коли поверталася з супермаркету з мамою та сином, у неї в'їхала дівчина. Вона була на головній дорозі, а та виїжджала з другорядної й зачепила бампер її Toyota C-HR.

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Дружина Павліка потрапила в ДТП

Сьогодні я відчула всі "принади" відсутності світла. У мене в'їхала дівчина. Історія довга, але вона не права. Я їхала по головній, а вона виїжджала з другорядної і в'їхала в крило. Все через відсутність світлофора,

– розповіла Катерина Реп'яхова.

"І я торможу, і ви по головній їдете. І виходить я притискаю", – виправдовувалася водійка на місці аварії. Дружина Павліка зізналася, що дівчина не хотіла визнавати свою провину, тому з нею довелося посперечатися: спочатку самій Каті, а коли син Міша заплакав в авто, її мамі.

"Сперечалися трохи, але потім таки дівчина визнала свою провину без поліції", – підсумувала блогерка. Схоже, водійка, яка чеснула бампер Toyota, погодилася покрити полірування подряпин чи ремонт авто.

Дружина Павліка потрапила в ДТП в Києві / Фото з інстаграм-сторіс Реп'яхової

Дружина Павліка потрапила в ДТП в Києві / Фото з інстаграм-сторіс Реп'яхової

Нагадаємо, авто марки Toyota C-HR дружина Віктора Павліка купила в лютому 2021 року за майже 800 тисяч гривень. Вона нібито дійшла до нього сама "маленькими кроками", зірковий чоловік грошима їй не допомагав, бо через карантин роботи в нього майже не було.

У січні 2022 року, за місяць до вторгнення Росії, Катерина Реп'яхова купила нове авто за мільйон гривень – Toyota RAV4 2022 кольору білий перламутр з Premium комплектацією. Машину вона мала б отримати через пів року, але через повномасштабну війну, мабуть, відмовилася від покупки.