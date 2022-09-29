Гаррі та Ліза навчалися в росії, але тепер, ймовірно, продовжуватимуть навчання за кордоном. Після того, як путін оголосив мобілізацію, росіяни масово почали виїжджати з країни.

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Алла Пугачова знову покинула росію

Артистку разом з дітьми помітили в московському аеропорту "Внуково". Звідти вона полетіла в Ізраїль. Саме в цю країну Пугачова та Галкін виїхали на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, коли засудили війну.

Російські ЗМІ повідомляють, що зворотного квитка в Пугачової не було. Ймовірно, вона не планує повертатися до росії, а разом з чоловіком продовжити жити за кордоном.

Що було після повернення Пугачової до росії

Алла Пугачова та Максим Галкін були одними з тих відомих росіян, які публічно засудили війну та покинули країну-агресорку. Перед початком навчального року Пугачова повернулася до москви та поставила на місце рупорів кремля. Вона дорікнула режисеру Микиті Міхалкову, який критикував їх з Галкіним за втечу з країни та називав непотрібними.

18 вересня росіянка попросила кремлівську владу зарахувати її у список "іноземних агентів". Перед цим таке "звання" присвоїли її чоловіку Максиму Галкіну. Росіяни у соцмережах неоднозначно відреагували на таке прохання.

Зверніть увагу! Після оголошення часткової мобілізації в росії, яку вже прозвали "могилізацією", серед росіян, які масово втікають з країни, опинились російські інстаграм та ютуб-блогери, які замовчували або підтримували війну росії з Україною.