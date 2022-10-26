У мережі вже давно є чутки про проблеми у подружжі Христини Горняк і Володимира Остапчука. Однак вони не коментують це. Натомість Христина часто публікує в інстаграмі красиві світлини.

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Осінній образ Христини Горняк

У теплі осінні дні Христина позувала у стильній фотосесії на вулицях улюбленого Києва. Дівчина постала перед камерою в сірих лосинах, бежевому топі та блакитній oversize сорочці, яку не застібала. На плечі накинула светр у тон лосинів. Поєднала вбрання з довгими чорними чоботами на високих підборах.

Серед аксесуарів аутфіт Горняк довершили: капелюх молочного кольору, велика синя сумка та сонцезахисні окуляри. Волосся вона акуратно вклала, а на обличчі зробила легкий макіяж у натуральних тонах.

Осінній look Христини Горняк / Фото з інстаграму нотаріуса

На тлі чуток про розлучення нещодавно Христина Горняк відповіла на запитання про особисте життя. Вона зазначила, що має право не висвітлювати стосунки. Тому досі невідомо, що сталося між нею та Володимиром, чому не живуть разом і чи вони все ще у шлюбі.