Телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Христина Горняк перестали з'являтись на спільних фото чи розповідати про стосунки. Нотаріусиня пояснила, чому вона не коментує особисте життя.

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Дружина Остапчука відповіла на запитання про особисте життя

В інстаграм-сторіз Христина відповіла на запитання підписника про те, чому вона різко припинила розповідати про стосунки. Горняк жорстко їй пояснила.

Відповідь вас здивує: не висвітлюю, бо маю на це право. Якщо не подобається, тоді пропоную не переглядати мою сторінку, щоб не нервуватися,

– написала Христина.

Христина Горняк про особисте / Фото з інстаграм-сторіз

Чутки про розлучення подружжя

Наприкінці серпня український ведучий Володимир Остапчук полетів до Канади, де зустрічався з дітьми. З того часу, а то й раніше, він не публікував знімки з дружиною, як і Христина.

Слава Дьомін розповів, що знає, що у подружжя з'явилися проблеми в стосунках. "Єдине, що відомо, що Вова і Христина зараз не живуть разом. Яка саме причина — невідомо, але подейкують, що це сталося після того, як Володимир поїхав до Канади до своїх дітей", – казав ведучий.

Свій день народження Христина Горняк відсвяткувала у "дівочому турі" разом з подругами – про чоловіка не згадувала. Так само вона та Остапчук оминули увагою річницю шлюбу.