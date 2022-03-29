Дружина Остапчука пояснила, чому досі не виїхала з України

Володимир Остапчук з дружиною виїхав з Києва, подалі від обстрілів і гарячих точок. Зараз вони перебувають в Україні, у відносній безпеці. Христина Горняк могла б перетнути кордон, але не хоче бути емігранткою та їхати без коханого.

Остапчуки не розсекречують, де оселилися на час війни. Можна припустити, що на Заході країни, який прийняв як зірок шоу-бізу, так і вимушених переселенців. Тікати з України слідом за всіма зірковими друзями дружина шоумена не хоче.

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Чому дружина Остапчука не виїжджає з України

Не хотілось би. Бути емігрантом – складно. Але якщо раптом життя було б під загрозою, то переїхала б. Я хочу жити! Переїхати – ні. Тому що Вова тут, і тому що дуже хочу в Київ вже,

– зізналась Христина Горняк.

До слова, рідний батько дружини Остапчука живе за кордоном, але переїжджати до нього на час війни вона не хоче. "Відвідати – обов'язково. Просто провідати – так. Провітритися якраз, обійняти всіх своїх сестер і братів", – написала Горняк.

Скриншот з інстаграму Христини Горняк

Скриншот з інстаграму Христини Горняк

Зазначимо, Володимир Остапчук вступив до лав тероборони в тому місті, де оселився з дружиною. Де саме, подружжя не розсекречує. Відомо лише, що Христина була проти, щоб ведучий йшов захищати країну. Усе тому, що в нього немає ніякого військового досвіду. Але зірка її не послухав.

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