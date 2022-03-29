Остапчуки не рассекречивают, где поселились во время войны. Можно предположить, что на Западе страны, который принял как звезд шоу-биза, так и вынужденных переселенцев. Бежать из Украины вслед за всеми звездными друзьями жена шоумена не хочет.

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Почему жена Остапчука не уезжает из Украины

Не хотелось бы. Быть эмигрантом – сложно. Но если бы вдруг жизнь была под угрозой, то переехала бы. Я хочу жить! Переехать – нет. Потому что Вова здесь, и потому, что очень хочу в Киев уже,

– призналась Кристина Горняк.

К слову, родной отец жены Остапчука живет за границей, но переезжать к нему во время войны она не хочет. "Посетить – обязательно. Просто навестить – да. Проветриться как раз, обнять всех своих сестер и братьев", – написала Горняк.

Скриншот из инстаграма Кристины Горняк

Скриншот из инстаграма Кристины Горняк

Отметим, Владимир Остапчук вступил в ряды терробороны в том городе, где поселился с женой. Где именно, супруги не рассекречиваются. Известно лишь, что Кристина была против того, чтобы ведущий шел защищать страну. Все потому, что у него нет военного опыта. Но звезда ее не послушал.