Наразі Володимир і Христина не коментують чутки про розлучення. Дружина Остапчука активна в соцмережах, показує своє життя, а сам Володимир тривалий час був відсутній в інстаграмі.

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Володимир Остапчук повернувся в інстаграм

Шоумен повернувся у соціальну мережу, опублікувавши чорно-білий кадр, де позує зі щирою усмішкою на вечірці. Під фото Остапчук написав: "Всі задоволені?".



Скриншот з інстаграму Володимира Остапчука

Таке фото і текст Остапчука підписники сприйняли як доказ того, що він розлучився з дружиною Христиною. Зазначимо, що 15 жовтня була річниця весілля Горняк та Остапчука, однак вони не згадували про неї в мережі.

"Ще будинок недобудували, а вже все. Все так швидко закінчилося, як і почалося".

"Ні, не задоволені! Дуже сумно! Я раділа, що ви така позитивна, весела родина! Вражена цією новиною!"

"Якщо ви про розлучення, то це тільки ваша справа. Ми не можемо бути ні задоволені, ні сумні. А щодо повернення в інстаграм, то так, раді знову бачити вас тут".

"Будемо задоволені, коли діти будуть з мамою і татом".

"Одне розлучення – може випадковість, а два – діагноз".

Нагадаємо, днями телеграм-канали почали поширювати новину про те, що Христина та Володимир офіційно розлучилися і декілька тижнів тому навіть отримали документи про розірвання шлюбу. У відповідь на ці чутки блогерка повідомила, що за паспортом вона все ще Остапчук.