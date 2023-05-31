Хотілося встати й вийти, – дружина Скічка розповіла, як поставила на місце викладача-росіянина

Дружина Олександра Скічка навчається у Мілані. Вона розповіла, як їй трапився викладач-росіянин. Між Єлизаветою та чоловіком зав'язалась жорстка дискусія.

Бізнесвумен Єлизавета Юрушева вивчає бізнес у сфері моди у міланському інституті Marangoni. Вона часто розповідає про процес навчання, а днями поділилась, що у студентів з'явився новий професор.

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Дружина Скічка посварилась з росіянином

Вчора прийшов новий професор, і він виявився росіянин. Коли я це зрозуміла, всередині мене почало все закипати та перевертатися. Я не знала, що робити, хотілося просто встати й вийти, але я стримувалась і вирішила залишитись,

– поділилась Єлизавета.

Приналежність викладача до росіян Юрушева визначила після того, як він почав наводити у приклад начебто "успішні" російські компанії. Вочевидь, він забув сказати про корупцію, які процвітає в Росії, та санкційні обмеження. Зустрівшись поглядом з Єлизаветою, чоловік поставив їй запитання щодо певної компанії.

"Він запитав мене думку з приводу однієї російської компанії, на що я сказала, що не буду ніяк коментувати й обговорювати будь-які російські бренди! Навела йому безліч економічних фактів, чому будь-який російський бізнес в моїх очах – це лише купа непотребу".

Викладач продовжив думку щодо "великого" ринку, обурився й заявив, що така її думка сформована через політичну ситуацію. Та студентка продовжила оперувати фактами, а згодом додала, що припинить дискусію, якщо приклади з Росії далі наводитимуться.

На жаль, я розумію, що це не остання зустріч з представниками цієї нації, бо вони повсюди – ховатися від них неможливо та і не треба! Їх треба ставити на місце, аби вони не пхали приклади своєї "величної" країни скрізь, а знали що у світі немає місця їх імперіалізму. Коли я виходила з класу, гордо сказала "Слава Україні!"

– підсумувала Єлизавета.



Єлизавета Юрушева / Фото з її інстаграму

, не тільки Юрушева ставить на місце росіян за кордоном. Про це розповідала й співачка Санта Дімопулос . Вона згадала жорстку дискусію з росіянином та запевнила, що завжди пам'ятає, що є українкою.

Нагадаємо, у 35 років Єлизавета Юрушева стала студенткою престижного інституту моди та дизайну Marangoni. Спершу вона хотіла стати дизайнеркою, але згодом зрозуміла, що це не її. Тому перевелась на факультет фешн-бізнесу. У травні зіркова дружина завершила першу сесію.

До слова, дружина Олександра Скічка Єлизавета Юрушева не одразу відмовилась від російської мови – перейшла на державну у листопаді минулого року. Цьому посприяли канікули в Туреччині, де вона зустріла безліч росіян та зрозуміла, що їй гидко мати бодай щось спільне з цим народом.