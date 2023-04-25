Святкування влаштували вдома в Мілані. Єлизавета Юрушева прикрасила дім пудрово-рожевим кольором – кульками у формі сердечок, квітами, прапорцями з написом Happy Birthday Anna, і саму іменинницю теж одягла під стиль. Крихітка навіть задмухала свічку на дворівневому торті з бантом. Крім того, на столі були фрукти.

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Як у Мілані відсвяткували день народження доньки Скічка

Люблю тебе, моя маленька дівчинка, моє маленьке щастя, мій маленький всесвіт, мій вчитель, ти моя любов і моє світло! Обіцяю, що буду робити все, аби в тебе було неймовірно яскраве щасливе життя,

– привітала Єлизавета Юрушева.

Єлизавета Юрушева з наймолодшою донькою / Фото з інстаграму дружини Скічка

Єлизавета Юрушева з наймолодшою донькою / Фото з інстаграму дружини Скічка

Єлизавета Юрушева з трьома дітьми / Фото з інстаграму дружини Скічка

Примітно, що Олександр Скічко теж опублікував фото дружини з донькою-іменинницею та привітав публічно: "На неї неможливо дивитись без посмішки! Вона надихає, дає сили і бажання рухатись далі! Моя маленька принцеса! Люблю тебе! Наш перший рік! З днем народження".

На сімейних світлинах його немає, але не виключено, що він був за кадром, адже зовсім нещодавно приїздив в Італію на Великдень і писав, що це "завжди сімейне свято". Там Скічко ходив у церкву й на пікнік, а в коментарях обурювалися, що "звичайні чоловіки не можуть виїхати за кордон, а депутати не соромлячись роз'їжджають".