Бизнесвумэн Елизавета Юрушева изучает бизнес в сфере моды в миланском институте Marangoni. Она часто рассказывает о процессе обучения, а на днях поделилась, что у студентов появился новый профессор.

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Жена Скочка поссорилась с россиянином

Вчера пришел новый профессор, и он оказался русским. Когда я это поняла, внутри меня стало все закипать и переворачиваться. Я не знала, что делать, хотелось просто встать и выйти, но я сдерживалась и решила остаться,

– поделилась Елизавета.

Принадлежность преподавателя к россиянам Юрушева определила после того, как он стал приводить в пример вроде бы "успешные" российские компании. Очевидно, он забыл сказать о процветающей в России коррупции и санкционных ограничениях. Встретившись взглядом с Елизаветой, мужчина задал ей вопрос относительно определенной компании.

"Он спросил меня мнение по поводу одной российской компании, на что я сказала, что не буду никак комментировать и обсуждать какие-либо российские бренды! Привела ему множество экономических фактов, почему любой российский бизнес в моих глазах – это лишь куча хлама".

Преподаватель продолжил мнение относительно "большого" рынка, возмутился и заявил, что такое его мнение сформировано из-за политической ситуации. Но студентка продолжила оперировать фактами, а затем добавила, что прекратит дискуссию, если примеры из России будут дальше приводиться.

К сожалению, я понимаю, что это не последняя встреча с представителями этой нации, потому что они повсюду – прятаться от них невозможно и не надо! Их нужно ставить на место, чтобы они не толкали примеры своей "величественной" страны везде, а знали, что в мире нет места их империализму. Когда я выходила из класса, гордо сказала "Слава Украине!"

– подытожила Елизавета.



Елизавета Юрушева / Фото с ее инстаграма

Заметим, не только Юрушева ставит на место россиян за границей. Об этом рассказывала и певица Санта Димопулос. Она вспомнила жесткую дискуссию с россиянином и заверила, что всегда помнит, что украинка.

Напомним, в 35 лет Елизавета Юрушева стала студенткой престижный институт моды и дизайна Marangoni. Сначала она хотела стать дизайнером, но со временем поняла, что это не ее. Поэтому перевелась на факультет фэшн-бизнеса. В мае звездная жена завершила первую сессию.

К слову, жена Александра Скочка Елизавета Юрушева не сразу отказалась от русского языка – перешла на государственную в ноябре прошлого года. Этому помогли каникулы в Турции, где она встретила множество россиян и поняла, что ей противно иметь хоть что-то общее с этим народом.