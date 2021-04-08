Дружина Монатіка еротично позувала у ванній і ліжку: спокусливі кадри

Дружина знаменитого українського артиста Монатіка рідко з'являлася з ним на світських заходах, однак тепер все більше прагне публічності. Вона розбурхала мережу новими спокусливими фото, для яких роздяглася до білизни.

Після появи на обкладинці глянцю L'Officiel Україна з чоловіком і синами Ірина Демічева знялась у провокативній фотосесії. У номері п'ятизіркового готелю в центрі Києва вона позувала в еротичній спідній білизні та оголена, занурившись у пінну ванну.

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Найбільший захват публіки викликали кадри, на яких дружина Монатіка постала в джакузі. З розкішним вечірнім макіяжем і мокрим волоссям вона звабливо засвітила лише стрункі ніжки. Чорно-білі світлини коханої артиста виглядають дуже естетично й зовсім не вульгарно.

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Не менш спокусливою Ірина Демічева була в мереживному боді на тонких бретелях і з глибоким декольте. У ньому вона позувала з рушником на голові в ліжку та ванній кімнаті. Тіло у білизні вона прикривала ковдрою та махровим халатом. Перед дзеркалом модель наносила макіяж та показала в кадрі розкішну обручку з камінням.

Нова зйомка вразила не лише 84-тисячну аудиторію Ірини в інстаграмі, а й зіркових друзів її чоловіка. Балерина Катерина Кухар, ведучий Слава Дьомін, співачка Віра Брежнєва, готельєрка Єлизавета Юрушева, фотографиня Соня Плакидюк і дружина Влада Ями Ліліана не втрималися від коментарів:

"Скільки чуттєвої сексуальності в цих кадрах";

"Іро, шикарно";

"Красуня".

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Додамо, Ірина Демічева не вперше демонструє свою жіночність і сексуальність назагал. Раніше дружина Монатіка: