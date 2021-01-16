Дружина українського мультиартиста Монатіка – Ірина хизується розкішним тілом на Мальдівах. Саме там вона проводить відпустку разом із чоловіком і синами. Жінка поширює в мережі спокусливі фото з узбережжя.

Чимало знаменитостей для зимової відпустки обрали сонячні Мальдіви. Це одне з небагатьох місць планети, яке відкрите для туристів. Зокрема, туди вирушив співак Монатік разом із сім'єю. Кохана виконавця публікує фото в купальниках на особистій сторінці в інстаграмі.

Спекотно Оголена серед пелюсток квітів: Надя Дорофєєва розбурхала мережу еротичним фото з Балі

Ірина Монатік у своєму профілі оприлюднила декілька спокусливих кадрів. Вона еротично позувала на узбережжі океану. Погода була досить похмурою, відомо, що останнім часом на Мальдівах часто йде проливний дощ. Проте це не завадило жінці зробити декілька фотографій.

Дружина Монатіка позувала босоніж на узбережжі океану, у неймовірно красивій бірюзовій водичці. Для прогулянки та купання вона обрала чорне спокусливе бікіні з оригінальним верхом. Вбрання гарно підкреслило пишні груди Ірини та її апетитні сідниці.

Серед аксесуарів зіркова дружина доповнила відвертий образ браслетом, великими сонцезахисними окулярами і сережками. Кучеряве волосся Ірина розпустила, воно гарно майоріло на вітрі. На обличчя кохана Монатіка не наносила косметику, особливого шарму їй додавала ідеальна золотиста засмага.



Ірина Монатік на Мальдівах / Фото з інстаграму Ірини Монатік



Ірина Монатік на Мальдівах / Фото з інстаграму Ірини Монатік