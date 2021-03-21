Дружина українського мультиартиста Дмитра Монатіка пригадала свою відпустку на морі. Вона опублікувала фото, де позує в чорному купальнику на пляжі.

Дружина відомого українського мультиартиста Монатіка Ірина поділилась новим кадром із шанувальниками та завела мережу. Кохана співака пригадала їхню відпустку у теплих краях. До теми Дженніфер Лопес вразила сміливим декольте: зухвалі фото у весільній сукні Еротичне фото Ірини Монатік Ностальгуючи за розкішним відпочинком, Ірина Монатік вирішила розбурхати уяву прихильників пікантним кадром. Дружина артиста постала перед камерою на пляжі біля океану у грайливій позі. Ірина приміряла чорний купальник, що вдало підкреслив бездоганну фігуру жінки та закцентував на розкішних формах. Спокусливий образ вона доповнила круглими сонцезахисними окулярами та тонкими браслетами на руках. Дружина Монатіка розпустила пишне волосся та вклала його гарними хвилями.

Ірина Монатік / Фото з інстаграму Ірини Монатік Прихильники Ірини Монатік оцінили гарячу світлину в коментарях: Неймовірна;

Яка красива;

Яка ж ви прекрасна;

Краса;

Іро, ви богиня.