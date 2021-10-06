Если раньше Ирина Демичева избегала публичности и оставалась в тени мужа, то сейчас все активнее ведет личный блог. За ее инстаграм-профилем следят более 90 тысяч пользователей. Неудивительно, что ее новая публикация вызвала резонанс в сети.

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"Первый поцелуй в США. Скоро повторим?" – подписала жена Монатика под фото, на котором целует любимого на фоне граффити в Майами.



Монатик с женой в Майами / Фото из инстаграма Ирины Демичевой

Реакция Нади Дорофеевой и сети

За считанные часы сообщение собрало десятки комментариев. Все потому, что на архивном селфи Ирина очень похожа на коллегу и подругу Монатика Надю Дорофееву.

"Я на секундочку офигела. Мне показалось, что это я", – прокомментировала экс-участница группы "Время и Стекло". Ее муж Владимир Дантес следом написал: "Я подумал, что это Надя Дорофеева". Эту волну поддержали и другие пользователи инстаграма:

"Такое впечатление, будто это Надя Дорофеева";

"Я аж испугалась";

"Вы не одна на секундочку офигели";

"Я тоже начала вглядываться, не могла поверить глазам";

"Представляю, что было бы, если бы это фото попало в сеть из других источников".

"Всякое может быть", – неоднозначно отреагировала жена Монатика на резонанс в сети.

Скриншот из инстаграма Ирины Демичевой

Стоит заметить, что на днях Надя Дорофеева кардинально сменила имидж – перекрасила волосы в темно-каштановый оттенок. До этого у певицы была похожая прическа, как Ирины Демичевой на архивном фото из США.



Надя Дорофеева / Фото из инстаграма певицы

Примечательно, что муж Дорофеевой Владимир Дантес попал в похожую передрягу. Певца спутали с солистом группы Måneskin – итальянцем Дамиано Давидом. Все из-за макияжа глаз и волнистой укладки.