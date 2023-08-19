Тімур Мірошниченко з дружиною активно розповідають про всиновленого сина Марселя. Сьогодні Інна Мірошниченко довела до сліз кадрами, як заколисується малюк, щоб заснути.

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Інна Мірошниченко показала названого сина

2-річний Марсель у намаганнях заснути сильно розгойдувався та бився головою об ковдру. Інна Мірошниченко подбала, щоб все навколо нього було м'яке. Цю звичку вона намагається поступово змінити.

Це його єдиний спосіб заснути. Треба створити безпечний простір (все навколо м'яке) і бути поруч. Поступово і м'яко міняти ці звички на інші. У нас це казонька, потім білий шум і погладжування,

– поділилась Інна.

"Кожного разу у мене стискається серце. Прямо зараз я пишу і плачу. Бо усвідомлюю, чому він так робить. Я хочу взяти на руки, обійняти, допомогти. Але не можу. Це матиме зворотний ефект. Бо він саме так засинав усі 2 роки".

Як засинає названий син Мірошниченків:

Інна розповідала про це раніше

Дружина шоумена після спілкування з мамами з досвідом усиновлення розповідала, з якими травмами діти приходять з дитбудинків. Усі історії зазвичай однакові.

"Діти самоушкоджуються (б'ють себе, дряпають, виривають волосся), коли не можуть опанувати емоції. А це перші місяці при будь-якому прояві емоцій. Ніби карають себе за життя. Про те, як аби заснути, бʼються головою до відключки. Бо по-іншому не вміють. Про те, як уколисують себе самі й бояться дотиків. Ховаються під ліжком чи бояться спати".