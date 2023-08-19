Тимур Мирошниченко с женой активно рассказывают об усыновленном сыне Марселе. Сегодня Инна Мирошниченко довела до слез кадрами, как укачивается малыш, чтобы уснуть.

Смотрите также Детей там ломают, – жена Мирошниченко рассказала, что не так с детдомами в Украине

Инна Мирошниченко показала названного сына

2-летний Марсель в попытках уснуть сильно раскачивался и бился головой в одеяло. Инна Мирошниченко позаботилась, чтобы все вокруг него было мягким. Эта привычка она пытается постепенно изменить.

Это его единственный способ уснуть. Надо создать безопасное пространство (все вокруг мягкое) и быть рядом. Постепенно и мягко менять эти повадки на другие. У нас это казочка, потом белый шум и поглаживание,

– поделилась Инна.

"Каждый раз у меня сжимается сердце. Прямо сейчас я пишу и плачу. Потому что осознаю, почему он так делает. Я хочу взять на руки, обнять, помочь. Но не могу. Это будет иметь обратный эффект. Потому что именно так засыпал все 2 года".

Как засыпает усыновлений сын Мирошниченко:

Инна рассказывала об этом раньше

Жена шоумена после общения с мамами с опытом усыновления рассказывала, с какими травмами дети приходят из детдомов. Все истории обычно одинаковы.

"Дети самоповреждаются (бьют себя, царапают, вырывают волосы), когда не могут овладеть эмоциями. А это первые месяцы при любом проявлении эмоций. Будто наказывают себя. О том, как уснуть, бьются головой до отключки. По-другому не умеют. О том, как укачивают себя сами и боятся прикосновений. Прятаются под кроватью или боятся спать".