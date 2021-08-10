Дружина Комарова з'явилась в атласному костюмі за понад 23 тисячі гривень
Джерело:інстаграм Олександри Кучеренко
Ледь не щодня дружина Дмитра Комарова з'являється в кадрі. Для зустрічей з зірками шоу-бізу та впливовими політиками Олександра Кучеренко підбирає образи від престижних брендів. Останній костюм ведучої коштує понад 23 тисячі гривень.
У дорогому вбранні Олександра Кучеренко поспілкувалась з Міністром молоді і спорту України Вадимом Гутцайтом, який тільки-но повернувся з Олімпійських ігор у Токіо. Як вона виглядала, дивіться нижче.
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Образ дружини Дмитра Комарова за 23 тисячі гривень
Володарка титулу "Міс Україна 2016" з'явилась перед камерою в атласному костюмі глибокого смарагдового кольору. Це одяг від італійського бренду Pinko.
Костюм складається з подовженого жакета з поясом, на пряжці якого зображені птахи. Низ образу – штани прямого крою, котрі чудово підкреслили стрункі ніжки ведучої. Їхня вартість – понад 8 тисяч гривень, тоді як верх коштує більш як 15 тисяч гривень.
Олександра Кучеренко в костюмі за 23 тисячі гривень / Фото з інстаграм-сторіс
Додамо, це один з найдорожчих образів у гардеробі дружини Дмитра Комарова. Раніше вона з'являлась у вбраннях, вартість яких не перевищувала 600 доларів:
- в обтислій кораловій сукні від італійського бренду Elisabetta Franchi
за 14 тисяч гривень;
- шкіряному костюмі темно-зеленого кольору за 13 тисяч гривень, який відшукала в колекції українського виробника Litchi Crimson.