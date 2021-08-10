В дорогом костюме Александра Кучеренко пообщалась с Министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом, который только что вернулся с Олимпийских игр в Токио. Как она выглядела, смотрите ниже.

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Образ жены Дмитрия Комарова за 23 тысячи гривен

Обладательница титула "Мисс Украина 2016" появилась перед камерой в атласном костюме глубокого изумрудного цвета. Это одежда от итальянского бренда Pinko.

Костюм состоит из удлиненного жакета с поясом, на пряжке которого изображены птицы. Низ образа – брюки прямого покроя, которые прекрасно подчеркнули стройные ножки ведущей. Их стоимость – более 8 тысяч гривен, тогда как верх стоит более 15 тысяч гривен.



Александра Кучеренко в костюме за 23 тысячи гривен / Фото с инстаграм-сторис

Добавим, это один из самых дорогих образов в гардеробе жены Дмитрия Комарова. Ранее она появлялась в нарядах, стоимость которых не превышала 600 долларов: