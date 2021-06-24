Дружина Дмитра Комарова зачарувала елегантним образом у блакитній сукні: фото

Дружина мандрівника Дмитра Комарова Олександра Кучеренко поділилась новим стильним образом з шанувальниками. Вона показала ніжний аутфіт у довгій блакитній сукні.

Українська телеведуча та дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко ретельно готується до кожного нового знімального дня. Вона обирає трендові look та завжди має розкішний вигляд. Днями зірка поділилась новим аутфітом з фанами.

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Образ Олександри Кучеренко

Телеведуча позувала перед камерою після завершеного робочого дня. Цього разу вона постала в блакитній сукні довжини міді з великими кишенями та оригінальними вставками. Неширокий пояс вдало підкреслив бездоганну фігуру.

Олександра Кучеренко поєднала вбрання зі стильними босоніжками з різнобарвною шнурівкою, що додало образові яскравих акцентів. Також look доповнили лаконічні сережки-камінці.

Зірка розпустила та випрямила довге пишне волосся, а на обличчі зробила макіяж. Вона підкреслила очі нюдовими тінями та нафарбувала губи рожевою помадою.

Купила собі… каву в улюбленій кав’ярні біля телеканалу. Завжди так радую себе після зйомок. Справжнє літо, – поділилась Олександра Кучеренко.



Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму зірки

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