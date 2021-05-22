Українська телеведуча Олександра Кучеренко поділилась новим фото на особистій сторінці. Вона добре знається на трендах, а тому завжди підкорює мережу стильними аутфітами.

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Образ Олександри Кучеренко

Дружина Дмитра Комарова позувала у Маріїнському парку в Києві. Вона постала перед камерою в яскравому жовтому костюмі, що складався з кроп-топа та стильних штанів. Таке вбрання вдало підкреслило бездоганну фігуру Олександри Кучеренко.

Зверху зірка одягнула бузково-білий смугастий жакет. Елегантний образ вона доповнила білою сумочкою та тендітним ланцюжком з підвіскою на шиї.

Олександра Кучеренко розпустила довге волосся та вклала його прямими хвилями. На обличчі телеведуча зробила макіяж. Вона підкреслила очі тонкими стрілками й тінями, а губи нафарбувала пудровою помадою.



Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму зірки

Шанувальників підкорив новий образ дружини відомого мандрівника. Своїми враженнями вони поділилися в коментарях під фото.