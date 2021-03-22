Дружина Дмитра Комарова розповіла про подорож на Закарпаття без чоловіка

Дружина мандрівника Дмитра Комарова Олександра Кучеренко поділилась про подорожі в той час, коли її чоловік перебуває у відрядженні. У день 8 Березня дівчина відправилась на Закарпаття та розповіла про відпустку.

Українська журналістка Олександра Кучеренко дала нове інтерв'ю Каті Осадчій. Дружина відомого мандрівника та ведучого Дмитра Комарова часто залишається наодинці через численні відрядження чоловіка. Однак вона не гає час дарма й також подорожує.

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Олександра Кучеренко про подорож на Закарпаття

Свято 8 Березня Олександра Кучеренко також провела без Дмитра Комарова. Але вона однаково влаштувала коротку відпустку та вирушила на відпочинок на Закарпаття разом із батьками.

Закарпаття – це просто неймовірна земля. Я вперше туди потрапила і була в Ужгороді і в Мукачево. Це було 8 березня і особливо сподобалися ці крокуси – перше, що народжується в природі, коли ще лежить сніг,

– поділилась Олександра Кучеренко.

Дружина телезірки зізналась, що під час відпустки вперше скупалась у гірській річці. "Там є така можливість, є гарячі чани, є річка і можна омолоджуватися. Кажу чоловікові, що я ще молодшою стала", – розповіла Кучеренко. Зазначимо, що журналістка не бачилась із Дмитром Комаровим вже більше 1,5 місяця.

Інтерв'ю з Олександрою Кучеренко: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, після останнього відрядження Дмитра Комарова, подружжя телеведучого та журналістки вирушило на Мальдіви на початку січня. А через кілька днів пара повернулась в Україну. Однак Дмитро має доволі напружений робочий графік, тож він швидко набрався сил та вирушив далі у мандри.