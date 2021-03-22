Жена путешественника Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась о путешествиях в то время, когда ее муж находится в командировке. В день 8 Марта девушка отправилась в Закарпатье и рассказала об отпуске.

Украинская журналистка Александра Кучеренко дала новое интервью Кате Осадчей. Жена известного путешественника и ведущего Дмитрия Комарова часто остается наедине из-за многочисленных командировок мужа. Однако она не теряет время зря и также путешествует.

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Александра Кучеренко о путешествии в Закарпатье

Праздник 8 Марта Александра Кучеренко также провела без Дмитрия Комарова. Но она все равно устроила короткий отпуск и отправилась на отдых в Закарпатье вместе с родителями.

Закарпатье – это просто невероятная земля. Я впервые туда попала и была в Ужгороде и в Мукачево. Это было 8 марта и особенно понравились эти крокусы – первое, что рождается в природе, когда еще лежит снег,

– поделилась Александра Кучеренко.

Жена телезвезды призналась, что во время отпуска впервые искупалась в горной реке. "Там есть такая возможность, горячие чаны, есть река и можно омолаживаться. Говорю мужу, что я еще моложе стала", – рассказала Кучеренко. Отметим, что журналистка не виделась с Дмитрием Комаровым уже более 1,5 месяца.

Интервью с Александрой Кучеренко: смотрите видео онлайн

Напомним, после последней командировки Дмитрия Комарова, чета телеведущего и журналистки отправилась на Мальдивы в начале января. А через несколько дней пара вернулась в Украину. Однако Дмитрий имеет довольно напряженный рабочий график, поэтому он быстро набрался сил и отправился дальше в путешествие.