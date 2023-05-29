Без макіяжу та в обтислій сукні: дружина Іраклі Макацарія зачарувала фото з чималим животиком

Іраклі Макацарія, який колись брав участь у шоу "Холостяк", разом з молодою дружиною довго приховували вагітність. Тепер же зірка часто ділиться фото. 21-річна Ліза Чічуа показалася в обтислій сукні з чималим животиком.

Нагадаємо, що чутки про вагітність дівчини з'явилися після 14 лютого, коли бізнесмен публічно привітав свою кохану з днем закоханих. Проте офіційно Іраклі підтвердив, що стане татом, лише два тижні тому.

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Його красуня-дружина показала, як виглядає з животиком. Нові фото Ліза розмістила в Instagram.

На них вона позувала без макіяжу і в довгій обтягуючій сукні ніжно-рожевого кольору. На знімках майбутня мама посміхається та демонструє свої нові форми. Очевидно, що дівчини народжувати вже зовсім скоро.



Дружина Іраклі Макацарія з животиком / Фото з її інстаграму

Добірку фотографій Чічуа вирішила залишити без підпису, але фанати не втрималися та засипали її компліментами:

"Яка гарна і позитивна дівчина. Бажаю всього найкращого. Ви просто прекрасна пара з Іраклі",

"Найкрасивіша фігура",

"Легких пологів тобі, красуня",

"Мої вітання, ви чудова родина".

"Найгарніша фігура".

"Яка красуня".

Згодом Ліза показала фото з чоловіком. На світлині вона стояла позаду Іраклі Макацарія та ніжно його обіймала.

І

раклі Макацарія з дружиною / Фото з його інстаграму

Стосунки Іраклі Макацарія з Лізою: коротко