Нагадаємо, що чутки про вагітність дівчини з'явилися після 14 лютого, коли бізнесмен публічно привітав свою кохану з днем закоханих. Проте офіційно Іраклі підтвердив, що стане татом, лише два тижні тому.
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Його красуня-дружина показала, як виглядає з животиком. Нові фото Ліза розмістила в Instagram.
На них вона позувала без макіяжу і в довгій обтягуючій сукні ніжно-рожевого кольору. На знімках майбутня мама посміхається та демонструє свої нові форми. Очевидно, що дівчини народжувати вже зовсім скоро.
Дружина Іраклі Макацарія з животиком / Фото з її інстаграму
Добірку фотографій Чічуа вирішила залишити без підпису, але фанати не втрималися та засипали її компліментами:
- "Яка гарна і позитивна дівчина. Бажаю всього найкращого. Ви просто прекрасна пара з Іраклі",
- "Найкрасивіша фігура",
- "Легких пологів тобі, красуня",
- "Мої вітання, ви чудова родина".
- "Найгарніша фігура".
- "Яка красуня".
Згодом Ліза показала фото з чоловіком. На світлині вона стояла позаду Іраклі Макацарія та ніжно його обіймала.
І
раклі Макацарія з дружиною / Фото з його інстаграму
Стосунки Іраклі Макацарія з Лізою: коротко
- Раніше головний герой "Холостяка" зізнався, що закохався у свою дружину Лізу з першого погляду. Вони зустрілися на заході, але чоловік не підійшов до неї познайомитися. Через декілька днів він наважився написати дівчині в Instagram.
- У квітні 2022 року Іраклі Макацарія освідчився Лізі в неймовірно красивій локації у Тбілісі, куди запросив рідних і друзів. Цікаво, що напередодні він, як і вимагають традиції, попросив дозволу в її батьків.
- А 23 липня 2022 року Іраклі Макацарія одружився. Закохані зіграли пишне грузинське весілля. Дівчина, яка на 17 років молодша за свого супутника, обрала сукню незвичайного дизайну, а ексхолостяк постав у класичному чорному костюмі.