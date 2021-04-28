Молода дружина "Холостяка" Максима Михайлюка стала мамою: перше фото

Дарія Хлистун, модель та дружина "Холостяка-10" Максима Михайлюка, стала мамою. У пари народилась донечка. Відомо, що дівчинка є первістком для обох молодих батьків.

Радісну звістку про народження донечки повідомила Даша Хлистун на особистій сторінці. Вона опублікувала найперше миловидне фото донечки.

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"Тепер я точно знаю, що таке щастя", – залишила щемливий підпис Даша Хлистун. Вона показала маленьку ручку доньки, яку назвали Аріаною.

Поки що пара новоспечених батьків Макса Михайлюка та Даші Хлистун не оголошують деталей народження дитини.



Даша Хлистун стала мамою / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про стосунки Даші Хлистун і Максима Михайлюка

Про роман Даші і Максима стало відомо влітку 2020 року. Закохані намагалися приховувати стосунки від публіки та преси, однак після чуток у мережі, все частіше публікували спільні фото. Пізніше з'ясувалось, що Макс і Даша познайомилися в інстаграмі. Під час першого побачення чоловік зустрів дівчину на вокзалі, нагодував і підвіз до готелю. Згодом, пара почала зустрічатись і вирішила жити разом.



Максим Михайлюк і Даша Хлистун / інстаграм Даші Хлистун

На початку лютого закохані несподівано оголосили, що скоро у них народиться перша дитина. Через деякий час, Даша і Максим розсекретили стать дитини й розповіли, що очікують на народження донечки. Після звістки про вагітність, Даша Хлистун натякнула, що вони з Максом узаконили стосунки й одружились. Також пара опублікувала у мережі милу фотосесію, де вони ніжно обіймаються й Максим цілує округлий животик молодої дружини.