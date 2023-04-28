Дружина "Холостяка" Михайлюка показала, як підросла їхня 2-річна донька: милі фото

У героя 10 сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка є донька Аріана. 27 квітня їй виповнилося 2 роки. Мама Даша Хлистун показала, як у Канаді святкували її день народження. Дівчинка копія моделі.

Дружина пілота Макса Михайлюка Даша Хлистун живе за кордоном. Другий день народження доньки Аріани вони святкували в місті Ньюмаркет. Модель раділа, що в цей день навіть у Канаді вийшло сонце, адже під час її пологів у Києві теж було сонячно.

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Як підросла донька "Холостяка" Макса Михайлюка

У день народження дівчинку одягли в яскраву червону сукню, білий светр, спекли торт, подарували самокат з шоломом і величезні кульки. Її 2-річчя Даша Хлистун вочевидь святкувала без чоловіка Макса Михайлюка, бо на фото його не було.

Ти найкраща з людей. Я тобі винна сонце, небо і більше. Щасливі 2 рочки. Як швидко біжить час,

– підписала Даша Хлистун.

З іменинами дівчинку привітала дружина ведучого "Холостяка" Христина Решетник: "Вітаємо нашу подругу з днем народження. Нехай буде щасливою".

Нагадаємо, що "Холостяк" Максим Михайлюк виїжджав за кордон під час війни. У грудні 2022 року вони з дружиною та донькою відпочивали в Альпах у Франції. Тоді модель коментувала, що чоловік у відрядженні. До того він засвітився у військовій формі та зі зброєю в руках.