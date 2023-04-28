Жена пилота Макса Михайлюка Даша Хлыстун живет за границей. Второй день рождения дочери Арианы они праздновали в Ньюмаркете. Модель радовалась, что в этот день даже в Канаде вышло солнце, ведь во время родов в Киеве тоже было солнечно.

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Как подросла дочь "Холостяка" Макса Михайлюка

В день рождения девочку одели в яркое красное платье, белый свитер, испекли торт, подарили самокат со шлемом и огромные шарики. Ее 2-летие Даша Хлыстун вероятно праздновала без мужа Макса Михайлюка, потому что на фото его не было.

Ты самая лучшая из людей. Я тебе должна солнце, небо и больше. Счастливые 2 года. Как быстро бежит время,

– подписала Даша Хлыстун.

С именинами девочку поздравила жена ведущего "Холостяка" Кристина Решетник: "Поздравляем нашу подругу с днем рождения. Пусть будет счастлива".

Напомним, что "Холостяк" Максим Михайлюк выезжал за границу во время войны. В декабре 2022 года они с женой и дочерью отдыхали в Альпах во Франции. Тогда модель комментировала, что муж в командировке. До этого он засветился в военной форме и с оружием в руках.