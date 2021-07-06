Дружина Джеджули заявила про погрози від чоловіка та викликала поліцію
Джерело:інстаграм Юлії Леус
Юлія Леус, яка нещодавно народила доньку від Андрія Джеджули, вчергове заявила про погрози від свого чоловіка. Коли вона викликала поліцію через це, Джеджули не було. Зараз вона з'їхала на іншу квартиру.
Зіркова матуся розповіла про ситуацію, яка знову виникла з її чоловіком – шоуменом Андрієм Джеджулою. За її словами, чоловік начебто погрожував їй через гострі висловлювання.
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Скажіть, будь ласка, як тут долікуватися? Якщо тварина приходить з вулиці і починає мені погрожувати, щоб я до завтрашнього вечора сказала, що у мене емоційний сплеск, що це неправда, що я казала. Або завтра ввечері мені буде гаплик. От як мені долікуватися, скажіть, будь ласка? Що з цим ідіотом хворим робити?
– емоційно розповіла Юлія Леус.
Вона додала, що через погрози викликала поліцію, але коли вони приїхали, Андрія вже не було вдома. Наступного дня вона з маленькою донькою переїхала з квартири на іншу, ймовірно, де жила під час ізоляції.
"Ну все, друзі, це сталося. Нарешті я пішла і тепер буду спокійно собі лікуватися та одужувати. А потім якось заїду та заберу речі та переїду вже повністю. До цієї квартири я вже не повернуся і про нього говорити не хочу", – додала жінка.
Юлія Леус пішла від чоловіка: дивіться відео
Що відомо про скандал у сім'ї Джеджули та Леус
- Все розпочалось ще кілька місяців тому, коли Юлія Леус була вагітна донькою від Джеджули. Вона заявляла, що мала загрозу викидня на останніх місяцях вагітності через чоловіка.
- Жінка заявляла, що він неодноразово підіймав на неї руку та не скупився на гострі образи. Але після народження дитини пара знову жила разом, ймовірно, заради доньки.
- Нещодавно Юлія Леус захворіла на коронавірус. В інфікування вона теж звинуватила чоловіка, оскільки той приховав, що на хворобу занедужав його батько, через що, можливо, і пішло зараження по усій сім'ї.
- Коли жінка вирішила ізолюватись від рідних на іншій квартирі, то Джеджула заявив про зникнення дружини і доньки. На це Леус лише посміялась та додала, що всі знали де вона, і чому таку виставу вирішив розіграти Джеджула – вона не розуміє.