Після "перезавантаження" на Кіпрі та в Греції Санта Дімопулос влаштувала сімейну відпустку на Лазуровому березі, що у Франції. На відпочинок вони полетіли приватним літаком, а 12-річного сина Данієля залишили на тата Андрія Джеджулу.

Варто знати Андрій Джеджула з поліцією розшукував хвору дружину й доньку

Все тому, що батько шоумена захворів на коронавірус й опинився в лікарні. Слідом за ним недугу підхопив онук і дружина Андрія Джеджули Юлія Леус, яка чотири місяці тому народила доньку. Зірка не стала ризикувати здоров'ям близьким і залишила сина лікуватися в Україні.

У нас цілий будинок дітей – Софа, діти Ігоря, мої племінники, купа працівників. Звичайно, я не можу ризикувати здоров'ям всіх цих людей. Софія теж не хворіла на коронавірус, тому Дені залишився в батька,

– пояснила Санта Дімопулос.

Однак поки Андрій Джеджула гастролює з виставами та веде корпоративи, за Данієлем доглядає Юлія Леус, яка також лікується від COVID-19. Підписників Санти відверто обурило те, що вона насолоджується відпусткою тоді, як її сином опікується мачуха.

"Син мав сидіти з татом, а не з Юлею. Він захотів побути з батьком частину літа. Потім з'ясувалось, що дідусь захворів", – емоційно відповіла переможниця "Танців з зірками". Так, Санта Дімопулос виступила з критикою на адресу колишнього чоловіка.

"Він щось у своєму житті явно робить не так. Я, звичайно, хвилююсь, який приклад він дає нашому сину", – додала знаменитість.

Фото з інстаграму Санти Дімопулос

Додамо, нещодавно зірка розповідала, що поки вона відпочивала на Кіпрі, в Україні похворіли усі її діти. Донька Софія захворіла на кір, діти чоловіка-бізнесмена Ігоря Кучеренка занедужали, а в Данієля тоді лише підозрювали коронавірус.