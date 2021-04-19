39-летняя актриса и жена Джастина Тимберлейка Джессика Бил стала гостьей шоу Эллен ДеДженерес. Она рассказала о воспитании двух сыновей и их отношениях.

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Джессика Бил о детях

Ранее исполнитель и звездный отец Джастин Тимберлейк рассказал, что он с женой часто не мог спать ночью из-за маленького сына. Теперь Джессика Бил призналась, что все стало гораздо лучше, хоть воспитывать двоих детей одинаково непростая задача.

Один мой очень мудрый друг сказал: "Один – это много. А два – это тысяча". Именно так я себя и чувствую. Один здесь, другой там. Это сумасшедшее, безумное приключение,

– поделилась актриса.

Несмотря на постоянную суету в доме, Сайлас и Финеас быстро нашли общий язык. Жена исполнителя призналась, что ее дети – невероятные и удивительные.

"Так здорово видеть их вместе. Каждый из них думает, что другой смешной. Сайлас – актер, он хочет шутить и любит внимание, потому Финн смотрит только на него. Все, что делает Сайлас, – это так забавно, так же как и то, что делает Фин. Поэтому они просто смеются друг над другом целыми днями", – рассказала Джессика Бил.

Джессика Бил рассказала о сыновьях: смотрите видео онлайн

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил – звездные родители