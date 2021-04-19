39-летняя актриса и жена Джастина Тимберлейка Джессика Бил стала гостьей шоу Эллен ДеДженерес. Она рассказала о воспитании двух сыновей и их отношениях.
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Джессика Бил о детях
Ранее исполнитель и звездный отец Джастин Тимберлейк рассказал, что он с женой часто не мог спать ночью из-за маленького сына. Теперь Джессика Бил призналась, что все стало гораздо лучше, хоть воспитывать двоих детей одинаково непростая задача.
Один мой очень мудрый друг сказал: "Один – это много. А два – это тысяча". Именно так я себя и чувствую. Один здесь, другой там. Это сумасшедшее, безумное приключение,
– поделилась актриса.
Несмотря на постоянную суету в доме, Сайлас и Финеас быстро нашли общий язык. Жена исполнителя призналась, что ее дети – невероятные и удивительные.
"Так здорово видеть их вместе. Каждый из них думает, что другой смешной. Сайлас – актер, он хочет шутить и любит внимание, потому Финн смотрит только на него. Все, что делает Сайлас, – это так забавно, так же как и то, что делает Фин. Поэтому они просто смеются друг над другом целыми днями", – рассказала Джессика Бил.
Джессика Бил рассказала о сыновьях: смотрите видео онлайн
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил – звездные родители
- Актриса и певец поженились в 2012 году. Они воспитывают двоих детей – 6-летнего Сайласа и 9-месячного Финеаса.
- Джастин и Джессика тщательно скрывают личную жизнь. Они показывают старшего сына в социальных сетях, однако не демонстрируют его лицо.
- Билл не объявляла о второй беременности. Она узнала, что снова станет мамой во время разгара скандала, который был связан с якобы предательством певца. Влюбленные не появлялись вместе на публике, поэтому об особом состоянии звездной жены ничего не было известно.
- Первые слухи о том, что звезды стали родителями во второй раз, появились в июле 2020 года. Впоследствии Джастин Тимберлейк подтвердил эту новость официально.