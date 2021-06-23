Дружина Дмитра Комарова вразила образом у сукні за 14 тисяч гривень

Кар'єра журналістки й титулованої красуні Олександри Кучеренко стрімко розвивається. Вона стала ведучої спортивних новин. Для першого прямого ефіру дружина Комарова обрала розкішну коралову сукню за 14 тисяч гривень.

Диплом магістра журналістики 23-річна Олександра Кучеренко здобула лише пів року тому, однак не сходила з екранів ще під час навчання в університеті імені Тараса Шевченка. Зараз в житті красуні безліч телепроєктів, ледь не щодня вона з'являється перед камерами. У кадрі дружина Дмитра Комарова демонструє бездоганні look.

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Образ дружини Дмитра Комарова

Перший прямий ефір Олександра Кучеренко провела в яскравій кораловій сукні довжини міді. Приталене вбрання з ґудзиками від декольте до талії ідеально підкреслило фігуру ведучої. Кілька верхніх ґудзиків "Міс Україна-2016" розшпилила, що додало образу звабливості.

Додамо, вартість такої сукні від італійського бренду Elisabetta Franchi становить понад 14 тисяч гривень. Її Олександра Кучеренко довершила насиченим макіяжем з акцентом на очі та рожевою помадою. Довге волосся ведуча вклала рівно.

Олександра Кучеренко в сукні за 14 тисяч гривень / Фото з інстаграму ведучої

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