Олександра Кучеренко є однією з найпопулярніших журналісток України. Вона щоразу тішить прихильників не лише цікавими сюжетами, а й красивими аутфітами.

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Літній look Олександри Кучеренко

Дівчина позувала на камеру в лляному костюмі, що чудово підійшов для спекотної літньої погоди. Вбрання складалося з широких шортів і подовженого піджака, під який Олександра одягнула білу футболку з принтом.

Довге розкішне волосся красуня вклала рівно та забрала назад. На обличчі зробила повсякденний макіяж з коричневою помадою на губах. Також увагу привертає манікюр малинового кольору. Яскравий образ Кучеренко довершила лаконічна підвіска. Дівчина щиро усміхалася та насолоджувалася моментом перед початком робочого дня.



Яскравий літній образ Олександри Кучеренко / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко

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