Важкий випадок, – Анна Саліванчук готується до операції
Українська акторка Анна Саліванчук розповіла, що приблизно через 2 тижні її прооперують. Зірка повідомила, що їй видалятимуть грижі.
Джерело:інстаграм Анни Саліванчук
Відома українська акторка та зірка фільму "Свінгери" Анна Саліванчук приголомшила шанувальників новиною. На особистій сторінці вона розповіла про операцію, яка відбудеться приблизно через 2 тижні.
Актуально В Андрія Данилка серйозні проблеми зі здоров'ям: як він лікується
Анна Саліванчук готується до операції
Зірка зізналась, що зараз стоїть у черзі, щоб зробити операцію в найкращого лікаря. У цій черзі спочатку йдуть пацієнти з більш тяжкими хворобами, однак її випадок також непростий. Акторці видалятимуть грижі у шийному відділі.
"У найближчому майбутньому, протягом 2-х тижнів мене прооперують. Зараз стою в черзі, тому що чекаю найкращого лікаря, якого обрала для себе. Перші в черзі пацієнти з більш важкими захворюваннями. Шийні грижі не можна порівняти з тими, що в грудному або поперековому відділі. Це важчий випадок", – поділилась Анна Саліванчук.
Однак зірка не хвилюється, тому вже готова до госпіталізації. Навпаки, їй хочеться якомога швидше пройти через це випробування.
Мені будуть видаляти дві грижі між 5-6 і 6-7 хребцем, а також диски. Вставлятимуть туди пластини. Що хочу сказати. Головне настрій! І я готова. Манікюр та педикюр зробила. Настрій привела до ладу. Якщо чесно, то хочеться швидше,
– написала акторка.
Також Анна Саліванчук оприлюднила відео, де показала свої обстеження та лікаря, що детально розповів про операцію.
Прихильники Анни Саліванчук бажають зірці успіхів та хорошого самопочуття:
- "Все буде добре";
- "Тримайтесь! Ви сильна";
- "Здоров'я вам";
- "Успіхів";
- "Тримаємо кулачки".
Поділитися новиною