Українська акторка Анна Саліванчук розповіла, що приблизно через 2 тижні її прооперують. Зірка повідомила, що їй видалятимуть грижі.

Відома українська акторка та зірка фільму "Свінгери" Анна Саліванчук приголомшила шанувальників новиною. На особистій сторінці вона розповіла про операцію, яка відбудеться приблизно через 2 тижні.

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Анна Саліванчук готується до операції

Зірка зізналась, що зараз стоїть у черзі, щоб зробити операцію в найкращого лікаря. У цій черзі спочатку йдуть пацієнти з більш тяжкими хворобами, однак її випадок також непростий. Акторці видалятимуть грижі у шийному відділі.

"У найближчому майбутньому, протягом 2-х тижнів мене прооперують. Зараз стою в черзі, тому що чекаю найкращого лікаря, якого обрала для себе. Перші в черзі пацієнти з більш важкими захворюваннями. Шийні грижі не можна порівняти з тими, що в грудному або поперековому відділі. Це важчий випадок", – поділилась Анна Саліванчук.

Однак зірка не хвилюється, тому вже готова до госпіталізації. Навпаки, їй хочеться якомога швидше пройти через це випробування.

Мені будуть видаляти дві грижі між 5-6 і 6-7 хребцем, а також диски. Вставлятимуть туди пластини. Що хочу сказати. Головне настрій! І я готова. Манікюр та педикюр зробила. Настрій привела до ладу. Якщо чесно, то хочеться швидше,

– написала акторка.

Також Анна Саліванчук оприлюднила відео, де показала свої обстеження та лікаря, що детально розповів про операцію.

Прихильники Анни Саліванчук бажають зірці успіхів та хорошого самопочуття: