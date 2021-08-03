Дружина Анатолія Анатоліча показала фігуру у білизні через 2 тижні після пологів

Дружина українського шоумена Анатолія Анатоліча Юлія Бойко поділилась з шанувальниками фото у спідній білизні. Вона розповіла, що вже повернулась до ваги, яку мала до вагітності.

Український ведучий Анатолій Анатоліч 20 липня став багатодітним батьком. Його дружина Юлія Бойко, відома також як Юла, за 2 тижні після народження сина повернулась у форму. Вона поділилась фото своєї фігури в інстаграм-сторіз.

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Дружина Анатолія Анатоліча показала фігуру

Юлія Бойко позувала перед дзеркалом в чорній спідній білизні. Волосся вона зібрала у високий пучок, а також продемонструвала натуральну красу, адже постала перед камерою без макіяжу.

Дивіться, як я схудла. Я вже повернулася повністю до ваги перед вагітністю. Звичайно, тепер все це потрібно "закачати",

– поділилась Юлія.



Дружина Анатолія Анатоліча в білизні / Фото з інстаграм-сторіз



Дружина Анатолія Анатоліча в білизні / Фото з інстаграм-сторіз

Також дружина шоумена зізналась, що займатиметься спортом, аби повернути попередню форму. Вона додала, що скоро планує повернутися до роботи. Допомагати з малюком їй будуть всі – Юлія не проти приймати допомогу від найближчих, зокрема своєї мами.

Зазначимо, що Даша Квіткова, на відміну від Бойко, проти того, щоб їй з сином допомагали новоспечені бабусі. Тому зараз блогерка найняла няню.