Украинский ведущий Анатолий Анатолич 20 июля стал многодетным отцом. Его жена Юлия Бойко, известная также как Юла, за 2 недели после рождения сына вернулась в форму. Она поделилась фото своей фигуры в инстаграм-сториз.

К слову Анатолий Анатолич трогательно рассказал об отце, которого потерял в 2 года: архивное фото

Жена Анатолия Анатолича показала фигуру

Юлия Бойко позировала перед зеркалом в черном нижнем белье. Волосы она собрала в высокий пучок, а также продемонстрировала натуральную красоту, ведь предстала перед камерой без макияжа.

Смотрите, как я похудела. Я уже вернулась полностью к весу перед беременностью. Конечно, теперь все это нужно "закачать",

– поделилась Юлия.



Жена Анатолия Анатолича в белье / Фото с инстаграм-сториз



Жена Анатолия Анатолича в белье / Фото с инстаграм-сториз

Также жена шоумена призналась, что будет заниматься спортом, чтобы вернуть прежнюю форму. Она добавила, что скоро планирует вернуться к работе. Помогать с малышом ей будут все – Юлия не прочь принимать помощь от близких, в частности своей мамы.

Отметим, что Даша Квиткова, в отличие от Бойко, против того, чтобы ей с сыном помогали новоиспеченные бабушки. Поэтому сейчас блогерша наняла няню.