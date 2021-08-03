Український ведучий Анатолій Анатоліч 20 липня став багатодітним батьком. Його дружина Юлія Бойко, відома також як Юла, за 2 тижні після народження сина повернулась у форму. Вона поділилась фото своєї фігури в інстаграм-сторіз.

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Дружина Анатолія Анатоліча показала фігуру

Юлія Бойко позувала перед дзеркалом в чорній спідній білизні. Волосся вона зібрала у високий пучок, а також продемонструвала натуральну красу, адже постала перед камерою без макіяжу.

Дивіться, як я схудла. Я вже повернулася повністю до ваги перед вагітністю. Звичайно, тепер все це потрібно "закачати",

– поділилась Юлія.



Дружина Анатолія Анатоліча в білизні / Фото з інстаграм-сторіз



Дружина Анатолія Анатоліча в білизні / Фото з інстаграм-сторіз

Також дружина шоумена зізналась, що займатиметься спортом, аби повернути попередню форму. Вона додала, що скоро планує повернутися до роботи. Допомагати з малюком їй будуть всі – Юлія не проти приймати допомогу від найближчих, зокрема своєї мами.

Зазначимо, що Даша Квіткова, на відміну від Бойко, проти того, щоб їй з сином допомагали новоспечені бабусі. Тому зараз блогерка найняла няню.