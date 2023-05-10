Польща готова підкорювати сцену Євробачення-2023: порядок виступу учасників другого півфіналу

11 травня в Ліверпулі пройде другий півфінал Євробачення-2023. Цього вечора на сцену вийдуть представники 16 країн, які наживо виконають конкурсні пісні, щоб завоювати любов публіки. У якому порядку виступатимуть конкурсанти – читайте далі.

Євробачення-2023 відбувається у Ліверпулі, на арені M&S Bank Arena, передає 24 Канал. Нагадаємо, що перший півфінал вже пройшов, які учасники потрапили до фіналу – читайте у статті.

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Учасники Євробачення-2023 вже готуються до виходів на головну сцену. Кого і в якому порядку глядачі побачать у другому півфіналі – дізнавайтеся далі.

Порядок виступу учасники у другому півфіналі Євробачення-2023:

Данія: Reiley – Breaking My Heart Вірменія: Brunette – Future Lover Румунія: Theodor Andrei – DGT (Off and On) Естонія: Alika – Bridges Бельгія: Gustaph – Because Of You Кіпр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart Ісландія: Diljá – Power Греція: Victor Vernicos – What They Say Польща: Blanka – Solo Словенія: Joker Out – Carpe Diem Грузія: Iru – Echo Сан-Марино: Piqued Jacks – Like An Animal Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje Литва: Monika Linkyte – Stay Австралія: Voyager – Promise



Порядок виступів у першому півфіналі / Фото Євробачення

У першому півфіналі конкурсу голосували Франція, Італія та Німеччина. У другому півфіналі будуть голосувати – Україна, Велика Британія та Іспанія. Порядок проведення гранд-фіналу буде визначено вранці в п'ятницю, 12 травня, після проведення другого півфіналу.

Перший півфінал Євробачення відбувся 9 травня, а другий розпочнеться 11 травня о 22:00 за київським часом. У прямому ефірі з Ліверпулю ми побачимо виступи 16 учасників. Де і коли дивитися Євробачення-2023 – шукайте тут.