Другий півфінал Євробачення-2022: порядок виступів учасників

У вівторок, 10 травня, відбувся перший півфінал Євробачення-2022, в якому виступила Україна. 12 травня на сцену в Турині вийдуть ще 18 претендентів на фінал. Хто і в якому порядку заспіває в другому півфіналі – дізнавайтеся нижче.

Цьогоріч за перемогу на Євробаченні-2022 борються 40 країн. 17 з них виступили в першому півфіналі 10 травня, 18 – зійдуться на головній сцені Європи 12 травня. Лише 10 конкурсантів з другого півфіналу отримують шанс показати себе ще раз.

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Другий півфінал Євробачення-2022: порядок виступів

Результати жеребкування оголосили ще наприкінці березня 2022 року. Так, до другого півфіналу потрапили такі країни:

Фінляндія: The Rasmus – Jezebel Ізраїль: Майкл Бен Девід – I.M Сербія: Констракта – In Corpore Sano Азербайджан: Надір Рустамлі – Fade To Black Грузія: Circus Mircus – Lock Me In Мальта: Емма Мускат – I Am What I Am Сан-Марино: Акілле Лауро – Stripper Австралія: Шелдон Райлі – Ні Саме Кіпр: Андромаха – Ela Ірландія: Brooke – That's Rich Північна Македонія: Андреа – Circles Естонія: Stefan – Hope Румунія: WRS – Llámame Польща: Охман – River Чорногорія: Владана – Breathe Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer Чехія: We Are Domi – Lights Off



Другий півфінал Євробачення-2022: порядок виступів / Фото з інстаграму пісенного конкурсу

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Варто зазначити, що 20 фіналістів Євробачення обирають шляхом голосування суддів і глядачів, ще 5 потрапляють до підсумкового етапу поза конкурсом. Це представники країн-засновниць:

Італії;

Великої Британії;

Іспанії;

Німеччини;

Франції.

До слова, Італія в будь-якому випадку опинилася б у фіналі, адже рокери Måneskin перемогли на Євробаченні-2021 і привезли пісенне змагання до Турина.