На підтримку військових госпіталів: "Друга Ріка" зіграє благодійний концерт у Львові

Гурт "Друга Ріка" продовжує виступати на благодійних концертах на підтримку України. 6 серпня музиканти дадуть концерт у Львові, щоб зібрати кошти на закупівлю медичного обладнання для військових госпіталів.

Український рок-гурт "Друга Ріка" їде до Львова. 6 серпня вони виступлять у клубі "Малевич" – це буде благодійний концерт, кошти з якого підуть на закупівлю медичного обладнання для військових госпіталів.

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"Друга Ріка" виступить у Львові

Музиканті зіграють для шанувальників їхні улюблені хіти, а також нову пісню "Чи ти почув", яку присвятили Маріуполю і всім містам, що зазнали руйнувань від рук загарбника.

Виступ відбудеться для підтримки Міжнародного Гуманітарного Фонду, який допомагає біженцям в облаштуванні тимчасових притулків та опікується військовими госпіталями.

Можливість давати концерти в містах, де не йдуть активні бойові дії, дається нашій країні непомірно високою ціною. Це життя і здоров'я наших солдатів ЗСУ. І якщо перше ми не можемо їм повернути, то за здоров'я мусимо боротися, і максимально докладати зусиль на відновлення поранених,

– сказав Валерій Харчишин.

"Завдяки цьому концерту у військових госпіталях може з'явитися необхідне медичне обладнання, якого вкрай не вистачає нашим лікарям. Для нас за честь допомогти зібрати кошти на таку важливу справу", – додав музикант.

Нагадаємо, після широкомасштабного вторгнення росії музиканти направили свою діяльність на допомогу країні. "Друга Ріка" дає благодійні концерти, прибуток з яких йде на закриття потреб ЗСУ. Нещодавно колектив завершив благодійний тур "Хто, якщо не ми?", під час якого зібрали понад 3 млн гривень. На цьому колектив не зупиняється та продовжує допомагати своїй країні.

До збору коштів можна долучитися за такими реквізитами:

Установа банку – Ощадбанк

МФО банку – 325796

Отримувач платежу – БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ФОНД"

IBAN – UA703257960000026009300076940

Валюта картки – UAH

Код ЕДРПОУ – 44902239