Відома українська реперка Alyona Alyona ставала головною персоною кількох скандалів. В інтерв'ю 24 каналу зірка розповіла, як ставиться до критики в її бік.
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"Щодо ситуацій, які склалися у цьому році, я відношуся до них з повагою, з повагою до життя, тому що життя дає уроки й життя інколи просто такими ситуаціями бере тебе за плечі й трусить, дає тобі зрозуміти, що ти рухаєшся в неправильному напрямку, що ти втрачаєш якусь пильність і зосереджуєш свою увагу зовсім на іншому, не на тому, що треба. Тому всі ці ситуації – вони пережиті і пройдені", – поділилась виконавиця.
Alyona Alyona додала, що зробила колосальні висновки після всіх ситуацій. Тому тепер вона діятиме інакше.
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В наступному році, я думаю, що ми будемо вести свою діяльність трішки інакше: не погоджуватися, брати участь у всьому, де пропонують, не робити якісь такі суперекстравагантні експерименти, не знаючи реакції людей. Просто хочеться зосередитися на тому, що я перш за все артист і музикант, і просто давати більше якісної і гарної музики,
– розповіла зірка.
Скандали, у яких фігурувала Alyona Alyona
- 10 серпня у Києві на Софійській площі відбулося дрифт-шоу. Воно пройшло без огороджень і на великій швидкості у пішохідній зоні. У цих перегонах взяла участь реперка Alyona Alyona, яка опублікувала відео з шоу. Вже згодом вона розповіла, що її нібито запевнили про дозвіл. Ролик, за її словами, знімався до Дня незалежності. Поліція навіть викликала реперку на розмову.
- 17 червня гурт "Каста" презентував прем'єру нового треку "Врун-врун". До створення пісні долучились Alyona Alyona та скандальний Іван Дорн, через що зірку розкритикували в мережі. Згодом вона заявила, що більше не буде працювати з російськими артистами.
- У підтримку нового альбому Galas Alyona Alyona спародіювала фото американської співачки Lizzo, де та голою "одягнула" прапор США. Схоже фото зробила реперка з українським прапором, але таку пародію розкритикували. Alyona Alyona пояснила, що це подвійні стандарти й так вона хотіла донести меседж.