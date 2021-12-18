Відома українська реперка Alyona Alyona ставала головною персоною кількох скандалів. В інтерв'ю 24 каналу зірка розповіла, як ставиться до критики в її бік.

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"Щодо ситуацій, які склалися у цьому році, я відношуся до них з повагою, з повагою до життя, тому що життя дає уроки й життя інколи просто такими ситуаціями бере тебе за плечі й трусить, дає тобі зрозуміти, що ти рухаєшся в неправильному напрямку, що ти втрачаєш якусь пильність і зосереджуєш свою увагу зовсім на іншому, не на тому, що треба. Тому всі ці ситуації – вони пережиті і пройдені", – поділилась виконавиця.

Alyona Alyona додала, що зробила колосальні висновки після всіх ситуацій. Тому тепер вона діятиме інакше.

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В наступному році, я думаю, що ми будемо вести свою діяльність трішки інакше: не погоджуватися, брати участь у всьому, де пропонують, не робити якісь такі суперекстравагантні експерименти, не знаючи реакції людей. Просто хочеться зосередитися на тому, що я перш за все артист і музикант, і просто давати більше якісної і гарної музики,

– розповіла зірка.

Скандали, у яких фігурувала Alyona Alyona