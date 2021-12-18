Известная украинская рэперша Alyona Alyona становилась главной персоной нескольких скандалов. В интервью 24 каналу звезда рассказала, как относится к критике в ее сторону.
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"Что до ситуаций, которые сложились в этом году, то я отношусь к ним с уважением, с уважением к жизни, потому что жизнь преподносит уроки и жизнь иногда просто такими ситуациями берет тебя за плечи и трясет, дает тебе понять, что ты двигаешься в неправильном направлении, что ты теряешь какую-то бдительность и сосредотачиваешь свое внимание совсем на другом, не на том, что нужно. Поэтому все эти ситуации – они пережиты и пройдены", – поделилась исполнительница.
Alyona Alyona добавила, что сделала колоссальные выводы после всех ситуаций. Поэтому теперь она будет поступать иначе.
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В следующем году, я думаю, что мы будем вести свою деятельность немного иначе: не соглашаться, участвовать во всем, где предлагают, не делать какие-нибудь суперэкстравагантные эксперименты, не зная реакции людей. Просто хочется сосредоточиться на том, что я прежде всего артист и музыкант, и просто давать больше качественной и хорошей музыки.
– рассказала звезда.
Скандалы, содержащие Alyona Alyona
- 10 августа в Киеве на Софийской площади прошло дрифт-шоу. Он прошел без ограждений и на большой скорости в пешеходной зоне. В этой гонке приняла участие рэперша Alyona Alyona, опубликовавшая видео с шоу. Уже потом она рассказала, что ее якобы заверили о разрешении. Ролик, по ее словам, снимался ко Дню Независимости. Полиция даже вызвала рэпершу на разговор.
- 17 июня группа "Каста" презентовала премьеру нового трека "Врун-врун". К созданию песни присоединились Alyona и скандальный Иван Дорн, из-за чего звезду раскритиковали в сети. Позже она заявила, что больше не будет работать с российскими артистами.
- В поддержку нового альбома Galas Alyona Alyona спародировала фото американской певицы Lizzo, где та голой "надела" флаг США. Похожее фото сделала рэперша с украинским флагом, но такую пародию раскритиковали. Alyona Alyona объяснила, что это двойные стандарты, и так она хотела донести месседж.