Два тижні тому Alyona Alyona випустила пісню з російським гуртом "Каста". Співпрацю з колективом, який 2015-го року незаконно виступав у Криму, реперка пояснила під час автограф-сесії 29 червня. Спочатку вона обстоювала позицію, що "Каста" належить до опозиції й публічно демонструє "сором за владу Росії". Відтак, за її логікою, можна закрити очі на концерт гурту в Криму.

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"Коли почались події в Білорусі, деякі артисти сказали: "Ми проти Лукашенка". Українці їх підтримали, вони отримали віру в себе. Так само в Росії є артисти, які проти режиму Путіна, і я таких артистів підтримую", – пояснила Alyona Alyona.

Після перепалки з активістами руху "Відсіч" реперка змінила свою позицію. Вона заявила, що не буде співпрацювати з російськими артистами, бо "більше немає з ким". Alyona Alyona вже встигла записати колаборації зі всіма музикантами, з якими хотіла.

Я влипла в халепу. Зрозуміла, що хотіла добра, а вийшло гірше. Як бачите, людям це не подобається,

– виправдалась зірка.

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Alyona Alyona не буде працювати з російськими артистами: дивіться відео заяви реперки