Дрейк став музичним артистом десятиліття: головні досягнення репера

Знаменитий канадський виконавець Дрейк отримав престижне звання. Авторитетне музичне видання Billboard обрало саме репера з-поміж усіх артистів.
Музичне видання Billboard, яке користується неабиякою популярністю та авторитетом, оголосило музичного артиста десятиліття. Про це вони повідомили на офіційному сайті.
Дивіться також YUNA-2021: переможці музичної премії
Дрейк став артистом десятиліття
Канадський репер Дрейк (справжнє ім'я – Обрі Дрейк Грем) отримав престижне звання від Billboard Music Awards.
Артистом десятиліття Дрейк став тому, що з 2010 року всі його музичні альбоми займали одні з найвищих позицій у рейтингах Billboard 200. Упродовж 2021 року окремі треки репера так само були якнайвище в чартах.
Зауважимо, що репер також став єдиним сольним музикантом, який загалом понад 50 тижнів провів на першому місці рейтингу журналу.
Дрейк / Фото з фан-акаунту артиста
Найкращі артисти десятиліття за рейтингом Billboard
- Drake
- Taylor Swift
- Bruno Mars
- Rihanna
- Adele
- Ed Sheeran
- Justin Bieber
- Katy Perry
- Maroon 5
- Post Malone
Зауважимо, це не перший рекорд, який б'є репер Дрейк. Також він став першим виконавцем, який набрав 50 мільярдів прослуховувань на музичному сервісі Spotify незважаючи на те, що у сервісі розміщені всього лише 12 його хітів.