Дрейк став музичним артистом десятиліття: головні досягнення репера

Знаменитий канадський виконавець Дрейк отримав престижне звання. Авторитетне музичне видання Billboard обрало саме репера з-поміж усіх артистів.

Музичне видання Billboard, яке користується неабиякою популярністю та авторитетом, оголосило музичного артиста десятиліття. Про це вони повідомили на офіційному сайті.

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Дрейк став артистом десятиліття

Канадський репер Дрейк (справжнє ім'я – Обрі Дрейк Грем) отримав престижне звання від Billboard Music Awards.

Артистом десятиліття Дрейк став тому, що з 2010 року всі його музичні альбоми займали одні з найвищих позицій у рейтингах Billboard 200. Упродовж 2021 року окремі треки репера так само були якнайвище в чартах.

Зауважимо, що репер також став єдиним сольним музикантом, який загалом понад 50 тижнів провів на першому місці рейтингу журналу.



Дрейк / Фото з фан-акаунту артиста

Найкращі артисти десятиліття за рейтингом Billboard

Drake Taylor Swift Bruno Mars Rihanna Adele Ed Sheeran Justin Bieber Katy Perry Maroon 5 Post Malone

Зауважимо, це не перший рекорд, який б'є репер Дрейк. Також він став першим виконавцем, який набрав 50 мільярдів прослуховувань на музичному сервісі Spotify незважаючи на те, що у сервісі розміщені всього лише 12 його хітів.