Музыкальное издание Billboard, которое пользуется большой популярностью и авторитетом, объявило музыкального артиста десятилетия. Об этом они сообщили на официальном сайте.

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Дрейк стал артистом десятилетия

Канадский рэпер Дрейк (настоящее имя – Обри Дрейк Грэм) получил престижное звание от Billboard Music Awards.

Артистом десятилетия Дрейк стал потому, что с 2010 года все его музыкальные альбомы занимали одни из самых высоких позиций в рейтингах Billboard 200. На протяжении 2021 года отдельные треки рэпера так же были высоко в чартах.

Заметим, что рэпер также стал единственным сольным музыкантом, который в общей сложности более 50 недель провел на первом месте рейтинга журнала.


Дрейк / Фото с фан-аккаунта артиста

Лучшие артисты десятилетия по рейтингу Billboard

  1. Drake
  2. Taylor Swift
  3. Bruno Mars
  4. Rihanna
  5. Adele
  6. Ed Sheeran
  7. Justin Bieber
  8. Katy Perry
  9. Maroon 5
  10. Post Malone

Заметим, это не первый рекорд, который бьет рэпер Дрейк. Также он стал первым исполнителем, который набрал 50 миллиардов прослушиваний на музыкальном сервисе Spotify несмотря на то, что в сервисе размещены всего лишь 12 его хитов.