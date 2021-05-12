Музыкальное издание Billboard, которое пользуется большой популярностью и авторитетом, объявило музыкального артиста десятилетия. Об этом они сообщили на официальном сайте.

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Дрейк стал артистом десятилетия

Канадский рэпер Дрейк (настоящее имя – Обри Дрейк Грэм) получил престижное звание от Billboard Music Awards.

Артистом десятилетия Дрейк стал потому, что с 2010 года все его музыкальные альбомы занимали одни из самых высоких позиций в рейтингах Billboard 200. На протяжении 2021 года отдельные треки рэпера так же были высоко в чартах.

Заметим, что рэпер также стал единственным сольным музыкантом, который в общей сложности более 50 недель провел на первом месте рейтинга журнала.



Дрейк / Фото с фан-аккаунта артиста

Лучшие артисты десятилетия по рейтингу Billboard

Drake Taylor Swift Bruno Mars Rihanna Adele Ed Sheeran Justin Bieber Katy Perry Maroon 5 Post Malone

Заметим, это не первый рекорд, который бьет рэпер Дрейк. Также он стал первым исполнителем, который набрал 50 миллиардов прослушиваний на музыкальном сервисе Spotify несмотря на то, что в сервисе размещены всего лишь 12 его хитов.